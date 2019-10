Isola Sacra Volley, vittoria in rimonta a Cagliari

Cagliari – Nella prima giornata del campionato nazionale di serie B maschile la vineria del porto Isola Sacra Volley batte in trasferta il Cus Cagliari per 3-2, un viaggio all’inferno con “ritorno” per i ragazzi di Mister Bonanni che sotto 2-0 rimontano alla grande sfoggiando una determinazione ed una tenacia fuori dal normale.

Come anticipato i primi due parziali sono appannaggio della squadra sarda che gioca una pallavolo regolare e senza sbavature, che mette in seria difficoltà soprattutto la ricezione bianco rosso blu, per fortuna quando tutto sembrava finito, l’orgoglio isolano unitamente ad una risalita generale di tutta la squadra fanno si che la partita torni ad essere aperta ed incerta fino all’ultimo.

Sul due a due la squadra cagliaritana non ne ha più mentre l’Isola Sacra sente l’odore del sangue e affonda il colpo portandosi a casa due punti di platino. A fine gara la gioia è immensa perché volare in Sardegna alla prima di campionato e vincere è una cosa che pochi riescono a fare. Riuscirci sotto due a zero lo è ancora per meno.

Complimenti a tutta la squadra, domenica prossima prima casalinga alle 17:30 presso la palestra dell’Istituto Paolo Baffi contro la Fenice.

(Il Faro on line)