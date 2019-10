Roma – Al termine di attività investigative tese al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di sabato, i poliziotti della Sesta Sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, hanno arrestato un italiano di 33 anni, colto in flagranza della detenzione di oltre 40 kg. di marijuana presso la propria abitazione in provincia di Latina.

In particolare,nella serata di giovedì 17 ottobre, i Falchi della Squadra Mobile hanno perquisito l’abitazione del 33enne, sita in provincia di Latina, trovandovi all’interno un vero e proprio sistema di coltivazione indoor di marijuana, dai vasi per l’inseminazione della stessa, alle buste contenenti quella già recisa e sistemata in ragione di presumibili cessioni a terzi.

Le numerosissime piantumazioni e i vasi contenenti le piante arrivate quasi a maturazione, hanno fatto registrare il peso impressionante di circa 34 kg. di marijuana presente nella sola abitazione. Ulteriori 150 piante circa sono state rinvenute lungo il perimetro del giardino, camuffate tra gli altri arbusti presenti, per un peso complessivo di oltre 40 kg. di sostanza stupefacente.

A corredo dell’ipotesi investigativa relativa alla coltivazione e alla detenzione finalizzata allo spaccio, il rinvenimento da parte dei poliziotti di bilance professionali e apparecchiature per il confezionamento sottovuoto, utilizzate presumibilmente per la pesatura e per il confezionamento della marijuana presente in oltre 30 buste pronte al trasporto.

Per il soggetto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, attese le evidenze probatorie raccolte in flagranza di reato, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Latina.

(Il Faro online)