Ardea – “Finalmente, dopo 3 anni l’amministrazione ci fa sapere che a breve il territorio sarà sorvegliato dalle telecamere. A nulla è servita la mia interrogazione di un anno fa, né tanto meno i vari solleciti fatti, da me e dai tanti cittadini che ho accompagnato, ad accelerare in questi anni l’installazione delle stesse. Nei vari incontri avuti con l’amministrazione, con i cittadini abbiamo indicato zone specifiche dove la videosorveglianza agirebbe da deterrente per i male intenzionati.”



“Vie dove ogni giorno nasce, o si accresce, una discarica abusiva. Via Pavia, via Novara, via Garda, via Verona. Sono solo alcune delle strade proposte. Ve ne sono molte molte altre. Non è fondamentale ricordare ai cittadini che la video sorveglianza del territorio nasce nel 2016 con il “project della Hera Luce“. Piuttosto è da chiederci perché sono trascorsi 3 anni e soprattutto sperare che non restino parole e titoli di giornale ma se ne veda l installazione e la funzionalità.”

Lo dichiara in un comunicato sulla sua pagina Facebook, Raffaella Neocliti, Consigliere Comunale.

(Il Faro online)