Paura a Parco Leonardo, baby-sitter rapinata all’uscita di scuola

Fiumicino – Momenti di paura a Parco Leonardo, dove una baby-sitter che era andata a prendere un bambino all’uscita di scuola è stata vittima di un furto.

Secondo le prima ricostruzioni, la donna era in via del Perugino in attesa del bimbo quando una coppia di malintenzionati, a bordo di un motorino si è avvicinata all’auto della ragazza, ha rotto il vetro dell’auto e ha rubato la borsa che era sul sedile.

“Un momento di panico e di terrore all’uscita da scuola. Ora basta, non possiamo andare avanti così“, commenta il presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo, Antonio Canto, che aggiunge: “Continuano episodi che destabilizzano la nostra comunità. La sicurezza delle nostre #famiglie non può più aspettare!“.

E conclude: “Confidiamo nel buonsenso che ha sempre contraddistinto il dialogo che stiamo portando avanti tra cittadini, istituzioni e consorzio. Questa è una battaglia di tutti per il bene di tutti, nessuno escluso“.

(Il Faro online)