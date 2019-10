Anzio, arriva l’evento di beneficenza “La zuppa della bontà”

Anzio – Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 19.00, la Fondazione Progetto Arca onlus sarà presente in Piazza Pia, ad Anzio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la fornitura di migliaia di pasti caldi da destinare, durante l’emergenza del prossimo inverno, alle persone in difficoltà. I volontari dell’Associazione distribuiranno alla cittadinanza zuppe secche confezionate.

L’evento di beneficenza “La zuppa della bontà”, con offerta libera da parte dei cittadini, è coordinato dal dottor Ferdinando Ofria che, nei giorni scorsi, ha illustrato l’iniziativa solidale al sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha accolto favorevolmente il nobile progetto.

(Il Faro online)