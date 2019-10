Ostia – Nel giro di una settimana la storica società podistica del nostro territorio realizzerà due importanti imprese a New York e a Riva del Garda. Nonostante l’inverno sia alle porte, la stagione podistica della Asd Mediterranea Ostia entra nel vivo e si appresta a vivere delle caldissime giornate di sport.

Infatti nell’arco di una manciata di giorni la “Med”, perla del podismo amatoriale lidense, avrà l’onore e l’onere di portare i suoi storici colori, il verde e il viola, sulle strade della più classica delle maratone: quella di New York. Domenica 3 novembre cinque componenti della squadra lidense realizzeranno il sogno di tutti i podisti del mondo, correndo i classici 42 km e 195 metri tra i cinque quartieri della Grande Mela.

Ma non finisce qui perché soltanto una settimana più tardi, domenica 10 novembre, ventuno atleti saranno impegnati in terra trentina per correre la mezza maratona di Riva del Garda. Si tratta di una trasferta importante in termini logistici e numerici, raramente realizzata da altre squadre del nostro territorio.

“Ci faremo onore e faremo onore al podismo della nostra città. Saremo alfieri dei colori e delle emozioni legate indissolubilmente allo spirito mediterraneo che ci caratterizza fin dalla nostra nascita, quando abbiamo iniziato a correre nella pineta di Ostia”. Ha dichiarato Claudio Lausi, uno dei veterani della Mediterranea che ha poi concluso:”Chi correrà avrà un solo obiettivo: divertirsi e far divertire quanti avranno il piacere di incrociare i nostri colori lungo le strade. Dal Trentino alla Grande Mela sarà una bellissima festa verde e viola”.

(Il Faro on line)