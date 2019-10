Autostrada Roma- Latina, tra dubbi e incertezze riesplode il caso

Roma e Latina – L’autostrada Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone. Una chimera? Una realtà sempre più vicina a vedere la luce? Ancora non è dato saperlo, ma, nel frattempo, tra dubbi e incertezze, il caso riesplode.

Meloni: “A De Micheli e Zingaretti chiediamo tempi certi”

“La realizzazione dell’autostrada Roma-Latina, con annessa la bretella Cisterna-Valmontone, non è più rinviabile: è un’infrastruttura fondamentale che i cittadini e le imprese del territorio aspettano da decenni, per avere un collegamento rapido e sicuro tra la Capitale e il capoluogo pontino.

Fratelli d’Italia – fa sapere, in una nota, la leader nazionale del partito, Giorgia Meloni – chiede al ministro delle Infrastrutture De Micheli e al presidente della Regione Lazio Zingaretti, che ad inizio ottobre si sono incontrati e hanno annunciato l’avvio di un calendario di appuntamenti tecnici per entrare nella fase operativa, di fare chiarezza sui tempi, sulle risorse e sulle modalità di realizzazione.

L‘adeguamento, la sistemazione e la messa in sicurezza della Pontina sono interventi necessari, ma non sono sufficienti per dare a Latina e alla sua provincia le risposte che chiedono da troppo tempo.

È un tema che come FdI stiamo seguendo da tempo, abbiamo già depositato diversi atti e interrogazioni parlamentari e ne presenteremo altri. Chi, come il M5S, si oppone alla Roma-Latina– conclude la nota – va contro l’interesse di milioni di cittadini.”

Aurigemma e Ialongo: “Zingaretti dica chiaramente come verrà realizzata l’autostrada”

“Seguiamo costantemente la vicenda della Roma-Latina e tutte le rassicurazioni di esponenti degli ultimi governi che, a fasi alterne, raccontano di uno sblocco imminente dei cantieri grazie al solerte interessamento della maggioranza di turno. Ma questo non accade mai.

Non vorremmo che – affermano in una nota il consigliere regionale Antonello Aurigemma e il consigliere comunale di Latina Giorgio Ialongo -, dietro la coltre di annunci, si celino incertezze e ulteriori ritardi.

Pensiamo, però, che l’attuale presidente della Regione debba, al più presto, rendere pubblico il programma di ‘appuntamenti tecnici’ annunciato dopo l’incontro con il ministro delle Infrastrutture De Micheli.

Zingaretti esca da formule ambigue e – conclude la nota – dica chiaramente come verrà realizzata l’autostrada. Lo faccia per i cittadini della Regione, per le imprese, per i pendolari della provincia di Latina esausti dell’attuale Pontina”.

(Il Faro on line)