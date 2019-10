Caserma dei Carabinieri a Ladispoli: inaugurato il cantiere

Ladispoli – “Questa mattina abbiamo inaugurato il cantiere della nuova Caserma dei Carabinieri di Ladispoli. Si tratta di un’opera attesa da oltre dieci anni che consentirà finalmente all’Arma di avere una sede idonea, più spaziosa, confortevole e rispondente ai bisogni di una città che conta ormai più di 40 mila abitanti”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando è intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione del cantiere della caserma dei Carabinieri che sorgerà in via dei Narcisi.

“In occasioni storiche come queste- ha proseguito Grando – i ringraziamenti sono d’obbligo, perché se siamo riusciti a raggiungere questo risultato è certamente merito di un lavoro di squadra che ha coinvolto molti tra amministratori e dipendenti comunali. A tutti loro va quindi il mio personale ringraziamento e quello dell’intera città di Ladispoli.

Ringrazio inoltre il Comandante del Gruppo di Ostia Colonnello Pasqualino Toscani, il Comandante della Compagnia di Civitavecchia Marco Belilli e il Comandante della Stazione di Ladispoli Umberto Polizzi per averci onorato con loro presenza e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente insieme ai loro colleghi per garantire la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento doveroso anche a Don Gianni per aver impartito al cantiere la sua benedizione e alla società SA.RA. 94 che sta realizzando i lavori con la massima celerità per consegnare l’opera il prima possibile”.

“Per quanto mi riguarda – ha concluso Grando – sono onorato di aver partecipato a questo evento così importante per la nostra città in qualità di Sindaco e non nascondo che l’emozione è stata veramente grande. La realizzazione della nuova caserma era un obiettivo che volevamo raggiungere a tutti i costi e che ci ha visti impegnati sin dai primi giorni del nostro mandato. Veder ripagati tutti gli sforzi fatti ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare a lavorare ancora di più per migliorare la nostra città. Viva l’Arma dei Carabinieri! “.