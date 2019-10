“Città dei Bambini” a Fiumicino, presentato il progetto

Fiumicino – “Entro il 2020 sarà realizzata la Città dei Bambini al Parco Tommaso Forti di Isola Sacra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che nella mattinata di oggi, 24 ottobre, ha incontrato nel parco oltre 700 ragazzi e ragazze delle scuole Rodano e Segré.

“Sarà un’area completamente destinata ai bambini – ha spiegato il Sindaco – che riqualificherà l’attuale parco con giochi divisi per fascia d’età e tema, da 0 a oltre 10 anni, interattivi. Ci saranno servizi, un’area ristorazione, una sala polifunzionale, la sede del Garante dell’infanzia, un palco con quinte in muratura, l’assenza completa di barriere architettoniche e aree fiorite con essenze e colori variabili. Oltre 3mila metri quadrati di spazi per i nostri giovani“.

Durante la mattinata, a cui hanno partecipato anche assessori, consiglieri, delegati e rappresentanti dell’Amministrazione, ai 700 alunni sono state regalate le brochure con i dettagli sulla Città dei Bambini, il libro “Social o Dis-Social” di Roberto Alborghetti sul corretto uso dei canali social sul telefonino e un magnete da frigo con l’immagine dei porti di Claudio e Traiano e un Qr-Code che rimanda alla pagina dei numeri utili sul sito del Comune realizzato dalla Fiumicino Tributi.

(Il Faro online)