“Fondi music festival”, in arrivo il primo concerto dell’8a edizione

Fondi – Sabato 26 Ottobre prossimo, alle 18.30 presso la Sala Grande di Palazzo Caetani, si terrà il prossimo concerto della VIII edizione del Fondi Music Festival, manifestazione organizzata dall’associazione “Fondi Turismo” con le Associazioni musicali “Ferruccio Busoni” e “Sergej Rachmaninov” e che gode del patrocinio di Comune di Fondi, Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e Banca Popolare di Fondi.

Il concerto vedrà esibirsi il giovane e talentuoso pianista sardo Raffaello Moretti e il programma proposto – dal titolo “Germania Vs Polonia – Incontro/scontro a 80 anni dallo scoppio della II Guerra mondiale” – prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Ciaccona in Re minore BWV 1004 (J.S. Bach – F. Busoni); Sonata per pianoforte n 21 in Do maggiore op. 53 “Waldstein”: Allegro con brio, Introduzione: adagio molto, Rondò (L.v. Beethoven); ​24 preludi op. 28 (F. Chopin).

Il biglietto d’ingresso è di 5 Euro. Per informazioni e prenotazioni: Gianluca Truglio (tel. 347-1434465).

Di seguito, riportiamo una breve biografia del pianista

iplomatosi a 18 anni con il massimo dei voti e la lode, Raffaello Moretti è stato allievo prima a Parigi di Aldo Ciccolini e Marie-Françoise Bucquet, ed in seguito di Alicia de Larrocha (Master triennale presso l’Academia Marshall- Barcellona) e Tatiana Sarkissova (Master biennale presso la Royal Academy of Music – Londra). Ha inoltre studiato per quattro anni presso la International Piano Foundation-Lake Como, presediuta da Martha Argerich, seguendo le lezioni di William Grant Naboré, Leon Fleisher, Claude Franck, Menahem Pressler, Charles Rosen, Dmitri Bashkirov, Fou Ts’ong ed Andreas Staier.

Ha quindi lavorato intensivamente con Galina Eugiazarova, a Madrid. Masterclasses press il Mozarteum di Salisburgo (Andrzej Jasinski), la Foundation Yamaha di Parigi (Elisso Virsaladze) e lo Schwelzig Holstein Musik Festival di Lubecca (Bruno Leonardo Gelber). Laureato della Fondazione Cima in Toscana, ha inoltre vinto il Primo Premio assoluto presso i Concorsi Internazionali di Moncalieri e Mondovì. Ha eseguito concerti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, USA, Messico ed Argentina. Ha inoltre collaborato per diversi anni con il Quintetto de I Solisti Aquilani. Laureato in Filosofia con il massimo dei voti presso la Università Statale di Milano, dove ha discusso con Carlo Sini una tesi su Nietzsche, ha seguito altresì le lezioni di Jacques Derrida presso l’HESS di Parigi. Sta al momento completando un PhD su Alfred Cortot e la cultura europea del primo ‘900 (con particolare riferimento a quella franco-tedesca) presso il King’s College di Londra, città dove attualmente risiede.

(Il Faro on line)