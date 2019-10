Fiumicino – Nel pomeriggio del 10 agosto 2019, su Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, sono piovuti frammenti metallici precipitati al suolo da un aereo di linea Boeing 787 della compagnia aerea Norwegian, danneggiamento autoveicoli e abitazioni (leggi qui).

Le strade interessate dalla “pioggia” di detriti sono via Opacchiasella, via Mariotti, via Ingrellini e via Ceccotti. Secondo le testimonianze dei cittadini, i frammenti sono grandi alcuni centimetri, il più grande dei quali misura tra i 5 e i 10 centimetri.

A distanza di tre mesi dall’incidente, il Comune di Fiumicino rende noto a tutti coloro che “hanno subito danni a seguito dell’evento descritto in oggetto, che a seguito di verifiche effettuate dal Corpo di Polizia Locale, è emerso che la compagnia aerea Norwegian ha provveduto ad individuare un perito per la valutazione dei danni alle cose ed uno studio legale di riferimento”.

Si comunicano di seguito i riferimenti presso i quali i danneggiati possono indirizzare ogni comunicazione per danni a cose:

Ies, Insurance Engineering Service

Uff. di Roma

Via Azuni 9 – 00196 Roma

Email roma @ iesweb.net

PEC: ieswebroma @ pec.it

Referente Dott. Alex Bernardis

Email alex.bernardis @ iesweb.net

Tel. 06 94375823

Avv. Gabriele Bricchi

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via V. Pisani 20 – 20124 Milano

Email gabriele.bricchi @ studiopirola.com

PEC: gabriele.bricchi @ cert.studiopirola.com

Tel 02 66995690

(Il Faro online)