Un tipo di clima decisamente mite per il periodo ci sta accompagnando in questa fase dell’autunno e lo si avverte soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature diurne superano anche i 25°C.

Tale configurazione sembra però non protrarsi per molti altri giorni, tanto che potrebbe venire notevolmente ridimensionata sul finire del mese quando in Europa sembra profilarsi un importante riassetto barico.

Negli ultimi giorni del mese infatti l’alta pressione potrebbe estendersi dall’Europa sudoccidentale verso Isole Britanniche e Islanda, favorendo lungo il suo bordo destro la discesa di masse d’aria fredda di estrazione artica sull’Europa centrale ed orientale.

Su questi settori si potrebbero avere persino i primi assaggi invernali con clima freddo, rinforzi del vento, rovesci di neve anche a quote basse e quindi un totale ribaltamento termico rispetto a quanto si sta registrando in questi giorni.

Se lo sbilanciamento anticiclonico sul Nordovest Europa venisse confermato, sull’Italia a fine ottobre si passerebbe ad un tempo più dinamico con passaggi piovosi alternati a parentesi più soleggiate.

Tra Ognissanti e il weekend del 2-3 novembre inoltre parte dell’aria fredda in arrivo dalle latitudini artiche potrebbe raggiungere addirittura l’Europa sudoccidentale, dando vita ad una depressione che sull’Italia potrebbe avere conseguenze diverse a seconda della sua esatta collocazione.

Nel caso in cui dovesse posizionarsi tra il medio Atlantico e le coste iberiche sull’Italia avremmo una risalita di correnti miti meridionali in un contesto di alta pressione.

Nel caso dovesse riuscire a fare maggiori progressi verso levante le cose cambierebbero e il tempo potrebbe volgere verso una fase più perturbata anche sulle nostre regioni.

L”anticiclone potrebbe risultare più invadente dando una spallata verso est a tutto il flusso freddo