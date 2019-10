Ostia e Acilia, giardini “sponsorizzati”: ecco quali sono

Ostia – Presto giardini e rotatorie stradali avranno lo sponsor: privati potranno prendersi cura del verde pubblico in cambio di pubblicità alla loro impresa.

E il senso dell’iniziativa annunciata dal X Municipio. L’Amministrazione, al fine di favorire la riqualificazione, il miglioramento delle aree pubbliche e dell’azione amministrativa ad esse connesse, dopo aver approvato con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma X n.57 del 15/11/2018 il Regolamento per la gestione di aree verdi ed elementi di arredo urbano mediante affidamento in adozione o sponsorizzazione ricadenti nel territorio del Municipio Roma X, ha predisposto un bando a cura della Direzione Tecnica, di prossima pubblicazione, per la selezione di operatori economici a cui assegnare mediante sponsorizzazione la riqualificazione, la manutenzione e la gestione delle aree verdi (giardini, aiuole, rotatorie e aree spartitraffico) di proprietà comunale nel territorio del Municipio Roma X.

L’affidamento in gestione si realizzerà attraverso la stipula di un apposito accordo sottoscritto tra lo sponsor e il Municipio Roma X, della durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione degli atti di aggiudicazione, consentendo l’allocazione sull’area interessata di cartelli di sponsorizzazione secondo le caratteristiche e le modalità stabilite dal disciplinare tecnico. Ciascun soggetto potrà candidarsi per tutte le aree verdi di rotatorie, aiuole, spartitraffico e pertinenze stradali, riportate nell’elenco allegato al bando pubblico, ma potrà adottare massimo cinque aree.

Sono esclusi dagli affidamenti quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione di Roma Capitale o che esercitano attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica.

ECCO IN QUALI GIARDINI

Le prime aree verdi interessate dall’assegnazione mediante sponsorizzazione nel territorio del Municipio Roma X sono 45 di seguito elencate: 1-rotatoria via dell’Idroscalo-via di Acqua Rossa, 2-rotatoria via dell’Idroscalo-via Carlo Avegno, 3-rotatoria via delle Ebridi-via della Martinica, 4-rotatoria/aiuola piazza Scipione Africano, 5-rotatoria/area verde piazza delle Repubbliche Marinare, 6a-rotatoria/giardino piazza Calipso, 6b-area verde piazza Calipso, 7-rotatoria/giardino Largo delle Sirene, 8-rotatoria via Costanzo Casana-via C. Marenco di Moriondo, 9-giardino piazza Duca di Genova-via degli Aldobrandini, 10-rotatoria/aiuole piazza di Tor San Michele, 11-rotatoria piazzale della Posta, 12-spartitraffico via Lucio Lepidio, 13a-area verde piazza Anco Marzio, 13b area verde piazza Anco Marzio, 13c giardino piazza Anco Marzio, 14-rotatoria/giardino piazza Giuliano della Rovere, 15-rotatoria/aiuole piazzale della Stazione del Lido-via delle Vele, 16-rotatoria/giardino largo Giovanni Roncagli, 17-rotatoria viadotto Attico Tabacchi-via Ammiraglio del Bono, 18-rotatoria/giardino piazza Gregorio Ronca, 19-giardino via Pietro Rosa-viale del Lido, 20a-rotatoria piazza T. Farinati degli Uberti-via Capo Passero, 20b-aiuole piazza T. Farinati degli Uberti-via Capo Passero, 21a-rotatoria via Giuseppe Genovese Zerbi-via Mar Rosso, 21b-aiuole via Giuseppe Genovese Zerbi-via Mar Rosso, 22-rotatoria/giardino piazza Enrico Millo, 23-rotatoria viale della Vittoria-Corso Regina Maria Pia, 24-rotatoria viale della Vittoria-viale della Pineta di Ostia, 25a-rotatoria piazzale Magellano, 25b-aree verdi piazzale Magellano, 26-rotatoria piazza Sagona, 27-rotatoria/giardino piazza Sirio, 28-rotatoria/giardino piazza Vega, 29-rotatoria/area verde piazzale dell’Aquilone, 30-rotatoria/area verde via Cristoforo Colombo-lungomare Lutazio Catulo, 31-rotatoria via Litoranea-via del Lido di Castel Porziano, 32-giardino piazza Umberto I, 33-rotatoria/area verde via Padre Antonio Casamassa, 34-rotatoria viale Charles Lenormant-viadotto Zelia Nuttal, 35-rotatoria via di Macchia Saponara-via di Saponara, 36-rotatoria/giardino piazza dei Segantini, 37a-spartitraffico via Ostiense-via di Acilia, 37b-area verde via Ostiense-via di Acilia, 37c-area verde via Ostiense-via di Acilia, 38-aiuola piazza dei Sicani-via Costantino Beschi, 39-rotatoria/giardino piazza San Leonardo da Porto Maurizio, 40-rotatoria via di Ponte Ladrone-via Fabiano Landi, 41-rotatoria via di Macchia Saponara-via dei Pescatori, 42-rotatoria/spartitraffico via Ermanno Wolf Ferrari-via Francesco Cilea, 43-rotatoria via Francesco Cilea-via P.Romani, 44-rotatoria via Salorno-via Cles, 45-rotatoria via Salorno-via Bedollo.