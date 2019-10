Premio Poesia Città di Fiumicino 2019, appuntamento con le emozioni

Fiumicino – E’ iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento dell’universo poetico italiano con uno degli eventi letterari più prestigiosi, il Premio Poesia Città di Fiumicino.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si terrà a Fiumicino, sabato 26 ottobre, nella sala convegni dell’Hotel Best Western Rome Airport, in via Portuense, 2465. Dalle ore 18,30 (ingresso libero) il ricco programma della serata prevede le letture dei poeti, la proclamazione del vincitore, o della vincitrice, per l’Opera di Poesia e la consegna dei numerosi premi e riconoscimenti.

Nel corso della serata, la Giuria Tecnica, composta da Milo De Angelis, Fabrizio Fantoni, Luigia Sorrentino e Emanuele Trevi, designerà il vincitore di quella che è “Opera di poesia”. Il ventaglio dei finalisti è nutrito e altamente qualificato.

Per la sezione “Premio per l’opera di poesia” sono:

Antonella Anedda con “Historiae”, Einaudi 2019

Stefano Dal Bianco con “Ritorno a Planaval”, Lietocolle 2018

Stefano Raimondi con “Il Sogno di Giuseppe”, Amos edizioni 2019.

Per la sezione “Premio poesia inedita”, sono Melania Panico e Alessandro Santese.

Per la sezione “Premio alla carriera”, il riconoscimento andrà a Umberto Piersanti. Per la sezione “Premio opera prima”, il vincitore è Matthias Ferrino con “La Sottrazione”, Stampa 2009.

Per la sezione “Fotografa la poesia”, la Giuria composta da Olmo Amato, Fabrizio Fantoni, Massimo Fidale, Dino Ignani, Maurizio Manduzio, Viviana Nicodemo ed Elio Vergati, designerà i primi tre classificati vincitori del concorso.

Per la sezione “Premio costruttori di pace” la vincitrice è Maria Ida Gaeta. Per la sezione “Premio speciale opera artistica” sarà premiata Giulia Napoleone.

Particolarmente importante è la destinazione del “Premio traduzione”: sono vincitori Damiano Abeni con Moira Egan, per la traduzione del libro “Mark Strand – Tutte le Poesie”, Mondadori 2019. Un aneddoto è legato a questo riconoscimento e lo racconta il presidente del premio, Gianni Caruso. “Per assegnare il premio, poichè Mark Strand è statunitense – riferisce Caruso – abbiamo preso contatto con il Consolato Usa e con il Centro Studi Americani. La sede del centro studi è in Palazzo Caetani, a Roma e sono stato ricevuto nello studio in cui, in quello stabile, ha vissuto e lavorato Giacomo Leopardi dal novembre del 1922 fino al maggio dell’anno successivo. E’ stata una profonda emozione, da cultore di questa magnifica arte letteraria è come essere entrati nel tempio sacro della Poesia“.

Il Premio si svolge con il patrocinio del Comune di Fiumicino, del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Lazio, di Città Metropolitana e con il sostegno di AdR-Aeroporti di Roma, della Fondazione Catalano, di BCC-Banca di Credito Cooperativo, di Maggioli editore, di Groupama Assicurazioni, di Fiumicino Tributi.

Alla serata partecipano le autorità del Comune di Fiumicino, Sindaco, Assessori e Consiglieri. Tra gli ospiti, rappresentanti dell’Università della Tuscia, dell’Università La Sapienza, del Consolato U.S.A. e/o del Centro Studi Americani. Presenta Angelo Perfetti, Direttore della testata “ilfaroonline”. Introduce Gianni Caruso, Presidente e ideatore del “Premio Poesia Città di Fiumicino”. Interventi di Milo de Angelis, Fabrizio Fantoni, Luigia Sorrentino, Emanuele Trevi, con la partecipazione speciale di Viviana Nicodemo.