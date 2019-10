Roma, terrore alla stazione Termini: uomo accoltellato alla gola

Roma – Momenti di terrore nel cuore della Capitale: un cinese è stato accoltellato alla gola ieri sera, intorno alle 20, alla Stazione Termini. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I dove è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione della Polfer, il cinese sarebbe stato aggredito da due persone che sono poi fuggite. Al momento non sono ancora chiari i motivi del ferimento e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

(Il Faro online)