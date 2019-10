Topi a scuola a Fiumicino, Coronas: “Pulire anche l’area che circonda le strutture”

Fiumicino – “Com’era prevedibile, quest’oggi il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura della scuola della Madonnella per interventi di derattizzazione. E’ evidente, quindi, come i fatti ci abbiamo dato ragione: non è possibile né normale che una struttura scolastica e l’area intorno ad essa non vengano sottoposte a regolari interventi di disinfestazione, bonifica e pulizia”, si legge in una nota diffusa da Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“Mi pare però fondamentale ricordare che non è sufficiente intervenire solo sull’edificio scolastico: perché il problema non si ripresenti, infatti, è necessario effettuare anche e soprattutto la pulizia dell’esterno di questo e di tutti gli altri istituti presenti sul territorio”, conclude.

(Il Faro online)