Terni – Sarà l’impianto sportivo di Narni Scalo (Terni) ad ospitare l’ultimo appuntamento nazionale dell’atletica paralimpica dell’anno. Sabato 26 e domenica 27 ottobre, 28 atleti di 8 società sportive si contenderanno la Coppa Italia Lanci edizione 2019.

La classifica finale promozionale ed assoluta sarà stilata sulla base dei punteggi delle cinque prove dell’anno (Campionati Invernali Lanci di Ancona, due gare interregionali, Societari di Ostia e finale nazionale).

Torneranno in pedana i due club che hanno alzato il trofeo negli ultimi due anni: l’Athletic Terni, società co-organizzatrice dell’evento, è la squadra da battere tra gli uomini, mentre tra le donne è il sodalizio siciliano della Handy Sport Ragusa ad avere le carte in regola per una riconferma.

A livello di partecipazione individuale, la finale della Coppa Italia Lanci sarà un test importante per due degli Azzurri che fanno parte della squadra azzurra in partenza per i Mondiali di Dubai i primi di novembre.

Il campione europeo e bronzo iridato del getto del peso F33 Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa) valuterà il suo stato di forma attuale prima dell’appuntamento mondiale, mentre il nuovo arrivato tra le fila della Nazionale Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) si cimenterà nel disco F64, gara nella quale farà il suo debutto in maglia azzurra.

Tra i lanciatori paralimpici sarà presente anche il primatista italiano del giavellotto F63 Stanislav Ricci (Francesco Francia), quest’anno arrivato a 47 metri nella tappa di Parigi del World Para Athletics Grand Prix.

(Il Faro on line)