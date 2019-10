Campionato Invernale Vela – Trofeo Città di Fiumicino, Montino: “Evento prestigioso e rispettoso dell’ambiente”

Fiumicino – Tutto pronto per la 39esima edizione del Campionato Invernale di Vela di Roma – Trofeo Città di Fiumicino, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino ASD in collaborazione con Nautilus Marina e CS Yacht Club e con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Nove giornate, fino a 12 prove, oltre 80 barche iscritte per un totale di circa 1000 velisti che gareggeranno a partire da domenica 27 ottobre e fino domenica 8 marzo in quello che è il Campionato Invernale con il maggior numero di partecipanti che si svolge in Italia.

“Un evento prestigioso per il nostro Comune – afferma il sindaco Esterino Montino – che per ben cinque mesi sarà scenario di un campionato invernale in grado di attirare un numero sempre maggiore di partecipanti. Un campionato aperto a tutti: dai professionisti a chi è alla prima esperienza. Un ottimo modo, per altro, per avvicinare sempre più persone a questo sporto”.

“Quest’anno abbiamo il 20 per cento di imbarcazioni nuove – dichiara il presidente del Circolo Velico di Fiumicino Franco Quadrana -. E siamo particolarmente orgogliosi della varietà dei partecipanti. Dalle “vele bianche” di chi è alle prime esperienze, alle “vele rosa” delle imbarcazioni condotte da donne che stanno uscendo dal percorso di lotta contro il tumore al seno”.

“Ci sarà anche un equipaggio con giornalisti di Rai Radio 1 – continua Quadrana – che seguirà l’evento per tutto il periodo e che si divertiranno a bordo di una imbarcazione da cui realizzeranno contenuti per la trasmissione “Radio di bordo”.

Tra le novità di questa edizione, l’attenzione all’ambiente e la riduzione a zero dell’uso della plastica.

“Agli armatori saranno consegnate delle borracce di alluminio – spiega Quadrana – e durante i crew party che si terranno ogni domenica alla fine delle gare, saranno utilizzati solo piatti, posate e bicchieri compostabili. Le bevande, inoltre, saranno distribuite tramite dispenser o caraffe di vetro evitando così l’uso di bottigliette usa e getta”.

“L’attenzione all’ambiente è di fondamentale importanza ed è un aspetto su cui la nostra amministrazione è particolarmente sensibile – conclude il sindaco Montino -. Per questa ragione, insieme agli organizzatori del Campionato, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, abbiamo deciso di organizzare un paio di giornate dedicate alla raccolta della plastica dalle spiagge o dalle aree vicine alla foce del Tevere. Coinvolgeremo le ragazze e i ragazzi delle scuole e tutti coloro che vorranno partecipare per dare il loro contributo alla battaglia per la salvaguardia dell’ambiente”.

Tutti gli aggiornamenti sul campionato si trovano sul sito ufficiale: www.cvfiumicino.org.

(Il Faro on line)