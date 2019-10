Compagni di sport, nel week end a Castel Sant’Elia e a Manziana

Viterbo – Sarà un altro week end all’insegna della promozione sportiva di cittadinanza quello che si apprestano a vivere gli abitanti di Castel Sant’Elia, provincia di Viterbo, e Manziana, comune della città metropolitana di Roma Capitale.

Sabato nel comune viterbese e domenica in quello alle porte di Roma, arriva “Sport in Piazza”, l’evento che fa parte del progetto “CONI e Regione, compagni di sport”, promosso da CONI Lazio e Regione Lazio e realizzato in la collaborazione con le amministrazioni locali, le federazioni, gli enti di promozione e le società sportive del territorio.

Sabato 26 ottobre, dunque, la prima delle due tappe del week end sbarca a Castel Sant’Elia. Dalle 10 alle 18, in Piazza Margherita, spazio a 15 discipline sportive da praticare gratuitamente all’aria aperta e alle esibizioni dei giovani atleti delle società sportive territoriali. Nello specifico sarà allestito il villaggio del CONI Lazio con attrezzature per praticare tennistavolo, calcio, basket, tiro con l’arco, tiro a segno, canottaggio, danza, karate, ginnastica, scherma, scacchi, atletica leggera con la partecipazione anche dei cronometristi, equitazione e badminton.

Domenica 27, invece, sempre dalle 10 alle 18, “Sport in Piazza” sarà a Manziana, con il villaggio allestito in Piazza Tittoni. Anche qui sarà una giornata di sport gratuito per tutti, con 14 discipline sportive presenti: ciclismo, badminton, calcio, canottaggio, fitwalking, football americano, ginnastica, pallavolo, pallacanestro, tiro a segno, bocce, tennis, scherma e scacchi. Sarà un’occasione per i cittadini di trascorrere una giornata all’insegna del benessere fisico e della socialità, grazie anche agli istruttori delle federazioni sportive, enti di promozione e associazioni del territorio che li assisteranno e coinvolgeranno alla scoperta delle svariate discipline sportive.

(Il Faro on line)