Formia al buio, Conte, Tallerini e Pimpinella: “Bisogna riqualificare gli impianti di illuminazione”

Formia – Quello che si prospetta per Formia, pare essere l’ennesimo Natale “senza regali.” Non solo con le luminarie sistemate solo nella parte bassa di via Vitruvio, ma anche con mezza città al buio, o, comunque con scarsa illuminazione pubblica.

Sul tema sono intervenuti Gianfranco Conte, Maurizio Tallerini e Kevin Pimpinella di “Formia ConTe” che, in una nota, fanno sapere: “Che fa il settore manutenzione del Comune di Formia?! In questi ultimi tempi, infatti, è stata sollevata dai cittadini e dagli operatori commerciali la scarsa attenzione in merito alla pubblica illuminazione nella zona centrale di Formia.

Non solo. Da giorni si evidenziano gravi carenze per quanto concerne la pubblica illuminazione nelle zone periferiche della città e nel centro della movida Formiana, caratterizzata da bar, pub ristoranti e birrerie dove poter trascorrere tranquille e piacevoli serate.

Infatti, nonostante siano stati fatti una serie di interventi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione- prosegue la nota-, ci sono aree centrali della città che necessitano di particolari interventi come le decine di lampadine ormai spente!

Tutto questo, tra l’altro, mentre Natale è ormai alle porte e con l’assessore Franzini che vuole mettere le luminarie solo nella parte bassa di via Vitruvio, contando, come l’anno scorso, che il resto lo facciano i soliti volontari!”

E ancora: “Tutto questo, mentre i proprietari delle case e delle attività commerciali della suddetta via pagano la T.A.S.I. (TAssa sui Servizi Indivisibili) che comprende anche la pubblica illuminazione.

È ormai una necessità improcrastinabile, per il prossimo futuro, riqualificare con un nuovo progetto storico artistico gli impianti di pubblica illuminazione al centro della città di Formia, per restituire un nuovo look, per esempio con un progetto illuminotecnico con sorgenti luminose a Led.

Ma nell’immediato, invece? Da Formia ConTe concludono: “Nell’immediato, bisogna ripristinare tutti i punti luce esistenti, riparare i vecchi corpi illuminanti e sostituire le lampade fulminate. Chiediamo al Sindaco quando e come si adopererà con la ditta incaricata per risolvere, entro tempi brevi, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.”

(Il Faro on line)