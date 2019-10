Led e lampade a induzione magnetica: nuova luce nelle strade di Cerveteri

Cerveteri – Approvato il Progetto per avviare la prima fase di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione. Ad annunciarlo il Vicesindaco di Cerveteri Giuseppe Zito.

La rete di pubblica illuminazione del Comune di Cerveteri è costituita da quasi 4000 punti luce. Negli scorsi mesi Comune e Multiservizi hanno cominciato a lavorare ad un progetto di efficientamento energetico a costo zero per l’Amministrazione Comunale.

Nel frattempo, grazie al finanziamento di 130.000 € della norma Fraccaro, l’A.C. ha deciso di anticipare i tempi e partire con una prima fase di interventi che riguarderanno circa 500 punti luce e in particolare i centri storici della città, i borghi rurali e alcune interventi urgenti su Valcanneto e Cerenova.

La grande novità dell’intervento sta nella soluzione tecnologica che introduce in alcuni casi la sperimentazione dell’induzione magnetica in alternati ai tradizionali led.

· Cerveteri: piazza Aldo Moro, Parco della Rimebranza, Centro storico, piazza San Maria;

· Ceri: piazza Immacolata, strada di accesso al borgo;

· Sasso: piazza Santa Croce;

· Cerenova: viale Campo di Mare, via S. Angelucci;

· I Terzi: piazza Tisserant, piazza Giovanni Falcone;

· Borgo San Martino: via doganale;

· Valcanneto: Largo Albinoni, via Vivaldi;

· Furbara.

Tali interventi saranno realizzati dalla Multiservizi Caerite S.p.A. entro Natale 2019. Mentre la fase 2, ovvero il completamente delle operazioni di efficientamento energetico sull’intera rete, sarà effettuata durante il 2020.

