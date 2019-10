Mondiali Militari, la scherma azzurra conquista sei medaglie

Wuhan – Ha chiuso con sei medaglie la scherma italiana il Mondiale Militare del Cism in svolgimento in Cina.

Un oro, due argenti e tre bronzi festeggiano una spedizione militare tricolore che sulle pedane della scherma non si smentisce in campo internazionale.

Il terzetto della spada maschile ha trionfato su tutti. Campioni del mondo militari, guidati dal bicampione iridato Paolo Pizzo. E l’atleta dell’Aeronautica insieme a Matteo Tagliarol (Aeronautica Militare) e Lorenzo Buzzi (Esercito) sono saliti sul primo gradino. Doppia festa per Pizzo che ha aperto la manifestazione con il Tricolore azzurro in mano, davanti alla sfilata della cerimonia di apertura.

Alfiere e campione Paolo Pizzo: “L’Italia è campione del mondo militare nella spada a squadre ! Grazie raga…giornata perfetta che resterà nel mio cuore!”. La sua gioia è immensa sulla sua pagina personale Facebook.

I due argenti sono arrivati dalle donne e dagli uomini. Nelle gare a squadre in programma negli ultimi giorni di evento, il trio delle fiorettiste, composto da Martina Sinigalia (Carabinieri), Elisabetta Bianchin (Aeronautica Militare), Valentina De Costanzo (Aeronautica Militare) non riesce a superare una fortissima Russia, ma si prendono un secondo posto di grande valore.

Con loro anche i ragazzi della sciabola festeggiano il podio. Alberto Pellegrini (Fiamme Gialle), Giovanni Repetti (Esercito) e Dario Cavaliere (Esercito) sono vicecampioni iridati del Cism mondiale: “Una medaglia d’argento veramente sudata e super meritata – scrive Pellegrini sulla pagina personale Facebook – grazie Giovanni Repetti e Dario Cavaliere per questa bellissima battaglia vinta insieme”.

Il tris di bronzi sono giunti in apertura e chiusura di manifestazione. Il primo ad inaugurare il cammino vittorioso della scherma tricolore è stato Lorenzo Nista che ha vinto un bronzo individuale e che si è poi replicato in ultimo anche per la prova a squadre. Insieme a Valerio Aspromonte (Fiamme Gialle) e Damiano Rosatelli (Carabinieri), il campione dell’Aeronautica Militare ha strappato il terzo posto insieme ai suoi compagni e sempre nel fioretto. Lo ha imitato Cavaliere. Con il team degli sciabolatori l’atleta dell’Esercito ha messo al collo la sua seconda medaglia personale in questo fortunato Mondiale per l’Italia. Argento a squadre. E bronzo individuale e ancora nella sciabola.

