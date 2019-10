Nel weekend banchetti e gazebo su tutto il litorale romano per chiedere la Flat Tax

Roma – “La prossima Legge di bilancio 2020, così come è stata immaginata ed i contrasti che si evidenziano all’interno del Governo, rendono necessario rilanciare con forza sul territorio il progetto di una progressiva introduzione della Flat Tax nel nostro sistema fiscale” .

Lo ha dichiarato il coordinatore Regionale del Lazio del Comitato Flat Tax, Daniele Pinna, il quale ha anche annunciato che tutti i comitati presenti in numerosi comuni della Regione saranno impegnati il 26 e 27 ottobre con banchetti e gazebo in una massiccia attività di informazione e presentazione dei principi che ispirano la Flat Tax e dei risultati attesi con l’introduzione in Italia di un’aliquota unica. Ai banchetti informativi si potrà anche aderire al Comitato locale.

Dalle ore 9.30 di sabato 26, a Fiumicino, presso il mercato settimanale, con il coordinatore Marco Colavecchi. A Ostia, dalle ore 16, in Piazza Anco Marzio, con la coordinatrice Antonella Riti. E poi Torvajanica, Ardea, Anzio e Nettuno. Per conoscere il banchetto più vicino 3661229478.

(Il Faro online)