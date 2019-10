Ostia, arriva il triathlon: caos nei divieti sul lungomare

Ostia – I divieti per consentire le gare di triathlon erano stati posizionati male i divieti di sosta sul lungomare. Solo dopo la verifica della Polizia locale, sono stati messi al posto giusto nel pomeriggio di oggi ma il cambiamento inibisce la possibilità di elevare multe ai contravventori: il preavviso corretto per avere efficacia deve essere esposto almeno 48 ore prima dell’evento che, invece, si terrà domani, sabato 26 ottobre, e domenica 27.

Ad accorgersi del guazzabuglio è stato Andrea Schiavone, ingegnere attivo nel campo dell’Urbanistica e dell’impegno civico. La determina dirigenziale 1375 del 24 ottobre firmata dal dirigente del gruppo Roma X Mare della Polizia locale prevede che per consentire in sicurezza la prova di Triathlon Internazionale di Roma dalle ore 6,00 fino a cessate esigenze del 26 ottobre è vietata la fermata sul lato destro (quello più prossimo alla spiaggia) su lungomare Duca degli Abruzzi, su lungomare Paolo Toscanelli e sul tutto il resto del lungomare fino all’intersezione con viale del Lido di Castelporziano.

“Mi sono accorto che il nastro rosso di divieto di sosta con i relativi cartelli erano stati posizionati sul lato opposto di lungomare Duca degli Abruzzi e di lungomare Paolo Toscanelli – riferisce Schiavone – Ho chiamato la sede della Polizia locale facendo notare l’errore e dopo un’ora il nastro è stato spostato sul lato opposto del marciapiedi. Una brutta sorpresa per chi ha parcheggiato ritenendo di rispettare la prima indicazione perchè domani potrebbe trovarsi una multa contro la quale ovviamente potrà fare ricorso. Sarà comunque una spesa e uno strazio per chi subisce questo scandaloso disservizio“.

Per consentire il passaggio degli atleti, che correranno a piedi un tratto e l’altro in bicicletta, ovviamente sarà anche vietato il transito: il provvedimento scatterà da mezzogiorno di sabato fino a cessate esigenze sulla Litoranea, su piazzale Amerigo Vespucci e sulla via Cristoforo Colombo (complanare e centrale direzione Roma).

Le prove di Triathlon su un tracciato ridotto per la categoria Sprint si svolgeranno domenica mattina e riguarderanno principalmente la zona di Nuova Ostia e Idroscalo con divieti di sosta e di transito a partire dalle ore 8,00.

Quella che segue è la determina con il dettaglio del provvedimento.

TRIATHLON