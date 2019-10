Ostia, furto da Cicli Petta: rubate biciclette per 100mila euro di valore

Ostia – Ci hanno messo tre minuti eppure sono riusciti a portare via 23 biciclette delle più costose. Per i titolari di Cicli Petta si tratta di un danno che supera le 100mila euro di valore.

Furto lampo nel negozio di via delle Azzorre 254, sede storica di Cicli Petta, un marchio di garanzia per gli amanti della pedalata. I ladri, evidentemente accuratamente preparati, hanno spaccato serranda e vetrina portandosi via in un tempo record di appena tre minuti ben 23 biciclette.

Il blitz è avvenuto alle 5 di questa mattina, venerdì 25 ottobre. Non appena i malviventi hanno forzato la serranda e infranto il vetro, è scattato l’antifurto collegato direttamente alla proprietà. I ladri hanno fatto irruzione nel locale e hanno scelto le biciclette più costose e performanti, pezzi rari che possono raggiungere la quotazione di 12mila euro ciascuna. Il carico è stato messo in un furgone e nel giro di tre minuti sul posto non c’era più traccia dei banditi se non i resti della vetrata infranta e il disordine nel negozio.

“E’ chiaro che avevano fatto un sopralluogo prima di eseguire il colpo perchè sono andati spediti nell’area delle bici più costose” commenta il titolare del negozio, Marco Petta. Nella Capitale altri rivenditori di biciclette hanno subito furti con le medesime modalità negli ultimi tempi. Il bottino è solitamente destinato ai mercati esteri come conferma un aneddoto: recentemente un acquirente, evidentemente ignaro della provenienza della sua bicicletta, ha cercato di usare la garanzia da San Pietroburgo, in Russia.

Sul furto indagano i carabinieri.

RUBATO SET DI FORBICI AD UN BARBIERE

Nella notte si è registrato un altro furto piuttosto particolare per il bottino che gli ignoti ne hanno ricavato. A ricevere l’indesiderata visita è stato il barber shop CM Style di via delle Triremi 51. I ladri, dopo essere penetrati nel locale, hanno sottratto i pochi spiccioli del fondo cassa e un intero set di forbici lasciando sul posto altri oggetti di valore come un computer e il registratore di cassa. Va sottolineato che ci sono formici professionali che raggiungono il valore anche di 900 euro.