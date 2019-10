Ostia, ladri in fuga: in auto capi di abbigliamento per migliaia di euro

Ostia – Non si sono fermati all’alt dei carabinieri che li hanno raggiunti dopo un inseguimento ad alta velocità in città. Alla fine due dei tre fuggitivi sono scappati, il terzo è stato arrestato e sono stati recuperati capi di abbigliamnto per migliaia di euro di valore.

E’ successo nella zona di Nuova Ostia. Un pregiudicato di 25 anni, originario del Cile e domiciliato nella zona di Nuova Ostia, è stato arrestato dai carabinieri. Lo straniero, mentre si trovava alla guida di una vettura con targa francese, alla vista dei militari, si è dato ad una precipitosa fuga, creando grave pericolo per i passanti e danneggiando alcune vetture in sosta. Ingaggiato immediatamente l’inseguimento, i militari sono riusciti a fermare l’auto poco dopo, nel vicino lungomare Duca degli Abruzzi e l’autista è stato bloccato e ammanettato; tuttora ricercati gli altri due occupanti che erano a bordo dell’auto con il fermato, che sono riusciti a scendere dal veicolo e a darsi alla fuga. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento e articoli sportivi per un valore di qualche migliaio di euro nonché di una carta di credito intestata ad un’altra persona. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre ad Ostia, i Carabinieri hanno arrestato 3 cittadini di origini romene responsabili di una violenta rissa. Nei fatti i 3, a notte fonda, hanno iniziato una discussione in piazza Emanuele Cutinelli Rendina per cause ancora non accertate; l’alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche ha sicuramente favorito la violenza. I militari, immediatamente intervenuti, hanno trovato uno dei litiganti riverso a terra ed hanno fermato gli altri due; uno di questi – successivamente risultato anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza– si è scagliato violentemente contro i Carabinieri nel vano tentativo di darsi alla fuga. I 3 esagitati sono stati così arrestati e, dopo essere stati medicati presso l’ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, portati presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.