San Felice Circeo, auto in fiamme nella notte

San Felice Circeo – Alle 6,20 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di San Felice Circeo, in via Nardecchia, a seguito delle segnalazioni di un incendio di un’autovettura.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina constatava la presenza di una utilitaria completamente avvolta dalle fiamme all’interno di un area privata all’aperto.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. Le stesse sono valse a contenere le fiamme in quanto nei pressi vi erano altri mezzi. Non sono stati rinvenuti elementi utili per stabilire le cause. Non si registrano persone coinvolte.

(Il Faro online)