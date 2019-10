“Abbi cura di te”, sul lungomare di Scauri la camminata per la lotta al tumore al seno

Minturno – L’Amministrazione Comunale ha organizzato “Minturno in rosa, abbi cura di te”, una camminata per la lotta ai tumori del seno, in programma sul Lungomare di Scauri domenica 27 ottobre. Il raduno è previsto alle ore 9,30, nel Piazzale Caduti di Nassiriya-Darsena Flying.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione Susan G. Komen Italia, un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, nata nel 2000 a Roma come prima affiliata europea della Susan G. Komen di Dallas (Usa), sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti, attuale Presidente.

“L’iniziativa – spiega il Sindaco Gerardo Stefanelli – ha l’obiettivo di sensibilizzare il nostro comprensorio sull’importanza della prevenzione e di favorire una raccolta fondi per sostenere i progetti della Komen Italia, tra cui la Carovana della Prevenzione.

Da qui l’invito rivolto alla cittadinanza a partecipare in massa alla camminata “Minturno in Rosa”. Volontari dell’Associazione cureranno in loco la ricezione delle adesioni, a partire dalle ore 9,30, rilasciando un’apposita ricevuta per la quota di adesione minima di 5 euro e fornendo un piccolo kit ai partecipanti (brochure Komen e gadget omaggio).

Per rendere ancora più suggestivo l’evento – aggiunge il primo cittadino – abbiamo fatto stampare 400 magliette bianche e rosa, da consegnare a coloro che si iscriveranno e che prenderanno parte alla manifestazione. Confido in una grande adesione e in una bella risposta da parte della comunità che mi onoro di amministrare da oltre 3 anni. Appuntamento a domenica, sul Lungomare di Scauri.”

(Il Faro on line)