Aeroporto di Fiumicino, il ministero dell’Ambiente boccia il progetto della quarta pista

Fiumicino – “La VIA del Ministero dell’Ambiente ha detto no al progetto della quarta pista per l’Aeroporto Leonardo Da Vinci“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “La relazione – continua il sindaco -, lunga oltre 40 pagine si conclude con questa frase: ‘La Commissione Tecnica Verifica per l’impatto ambientale – VIA e VAS esprime parere negativo circa la compatibilità ambientale del Progetto Aeroporto di Fiumicino Master Plan al 2030′ proposto da Enac”.

“Le ragioni del parere negativo sono diverse – spiega Montino – e riguardano il rapporto tra la quarta pista e la Riserva Naturale del Litorale Romano, ma anche l’ambiente immediatamente circostante all’area interessata dal progetto e i piani territoriali del nostro Comune e di Roma Capitale. Tutte osservazioni presentate, oltre che da diverse associazioni, anche da noi come amministrazione”.

“La Commissione lascia tuttavia aperta la possibilità della realizzazione di una quarta pista – conclude Montino -, riconoscendo la necessità di uno sviluppo dell’hub di Fiumicino. Questo sviluppo, però, non può essere incompatibile con l’ecosistema e la realtà in cui si vuole realizzare il progetto e a scapito della Riserva Naturale del Litorale Romano”.

(Il Faro online)