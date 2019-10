Al via “Isolamondo”, l’avventura di 450 miglia per unire Elba, Ponza, Ventotene, Procida e Ischia

Ponza e Ventotene -Al via la XXIV^ avventura di IsolaMondo, la grande rotta del Tirreno, 450 miglia marine per unire 5 isole: Elba, Ponza, Ventotene, Procida, Ischia.

Sono 3 le imbarcazioni a vela con a bordo 16 tra bimbi e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni, che molleranno gli ormeggi per iniziare questa nuova grande avventura. Ieri i partecipanti si sono ritrovati presso la sede del Club del Mare di Marina per la classica adunanza che precede la partenza.

La flottiglia è salpata all’alba di sabato da Portoferraio puntando sull’isola di Ponza, la prima meta di questa crociera autunnale.

“Qui incontreremo gli studenti dell’Istituto Carlo Pisacane e i tanti amici già conosciuti nei precedenti viaggi. Siamo molto legati a Ponza, dove ritorneremo per la quarta volta, il rapporto con l’Elba e in particolare con Marina di Campo è molto forte e sarebbe auspicabile un gemellaggio anche ufficiale tra le due comunità. A seguire navigheremo per raggiungere l’affascinante Ventotene dove saremo per la terza volta. Meno di 2 km quadrati di isola, poche decine di abitanti e solo qualche bimbo… faremo crescere la popolazione dell’isola.

Quindi veleggeremo alla volta di Procida, dove ormeggeremo per la seconda volta, e a seguire Ischia, per la prima volta raggiunta dalla flottiglia di IsolaMondo.

Queste sono Isole densamente popolate, più di 10.000 abitanti per la piccola Procida e oltre 70.000 per Ischia con meno di un quinto del territorio dell’Elba. Isole vicine al continente e alla grande città di Napoli, dove scopriremo un mondo insulare assai differente.

Faremo incontri nelle scuole delle quattro isole dove i ragazzi di IsolaMondo cercheranno di coinvolgere i loro coetanei nel progetto e soprattutto in giro mescolandoci con la gente.

È sempre bello constatare quanto sia semplice organizzare incontri sulle Isole, specialmente su quelle più piccole, grazie alla condivisione delle idee, al comune sentire e al buon senso. La forza di IsolaMondo è proprio la comunanza tra le Isole e altrettanto gratificante la vitalità di questo sogno condiviso nel segno della continuità .Ci sono dei “giovani veterani” che hanno partecipato a tutta la storia di IsolaMondo iniziata nel gennaio del 2010, ragazzi di 16 e 17 anni che conoscono le isole dell’Arcipelago Toscano, la Corsica, il nord della Sardegna, l’Arcipelago di La Maddalena e quello Ponziano, con un bagaglio di esperienza e di conoscenza del territorio e delle problematiche delle isole, ma anche bimbi sotto i 10 anni alla prima esperienza.

Numerosa è anche la rappresentanza della squadra agonistica del Club del Mare. Sarà una grande esperienza anche dal punto di vista naturalistico e, come sempre, segnaleremo ai ricercatori gli avvistamenti, in particolare, lungo questa rotta, contiamo di incontrare balene e delfini.”

Il programma del viaggio

Venerdì 25 ottobre ritrovo al Club del Mare di Marina di Campo; Sabato 26 ottobre partenza all’alba da Portoferraio e navigazione; Domenica 27 ottobre arrivo a Ponza. Lunedì 28 ottobre al mattino incontro con le scuole di Ponza. Nel pomeriggio incontri e giochi.

Martedì 29 ottobre al mattino partenza e navigazione, nel pomeriggio arrivo a Procida Mercoledì 30 ottobre al mattino incontro con gli studenti di Procida. Nel tardo pomeriggio arrivo a Ischia. Giovedì 31 ottobre incontri a Ischia con scuole e istituzioni.

Venerdì 1 novembre al mattino navigazione e arrivo a Ventotene. Incontri in piazza. Sabato 2 novembre partenza e navigazione di rientro per l’Elba. Domenica 3 novembre arrivo all’Isola d’Elba a Marina di Campo.

(Il Faro on line)