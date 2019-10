Atletico Terme Fiuggi, Manfrellotti “Non dobbiamo pensare all’avversario”

Fiuggi – Una doppietta per ribadire che di essere decisivo. Una doppietta per mandare un segnale forte e scacciare in un sol colpo gli spettri di non riuscire a farcela.

Salvatore Manfrellotti si è finalmente sbloccato e questa è per tutto l’Atletico Terme Fiuggi una notizia fantastica. Due gol contro il Real Giulianova hanno restituito a Beppe Incocciati un giocatore trasformato nella mentalità e nella voglia, che ora sono arrivate ad un nuovo stadio, quello che tutti a Fiuggi si aspettavano. “La doppietta contro il Real Giulianova mi ha liberato, non vedevo l’ora di riuscire a ripagare la fiducia del mister ed essere decisivo per questa squadra. Oltre a questo va detto che la vittoria di domenica ci regala dei grandissimi stimoli per continuare a guardare avanti con maggiore fiducia, in vista di un campionato che adesso iniziamo a sentire sempre più nostro”.

Dopo la vittoria contro il Montegiorgio, infatti, e la sconfitta pur giocando bene contro l’Olympia, l’Atletico ha trovato il primo successo largo e senza subire gol: “Abbiamo giocato bene e la vittoria è stata meritata. Quando ho segnato non ho pensato più a niente, tanta era la soddisfazione per avercela fatta. La vivevo con un po’ di ansia, adesso però mi sento rinato. Non preferisco nessuno dei due gol messi a segno, l’importante per me è buttarla dentro in qualsiasi modo accada”.

Adesso, dopo quello del primo successo e di quello senza incassare gol c’è un altro tabù da sfatare in casa Atletico: quello dei primi tre punti fuori casa: “Affronteremo il Cattolica (al momento all’ultimo posto in classifica ndr) ma non dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo solamente pensare a noi stessi quando scenderemo in campo, senza stare a guardare l’avversario. Solo così potremo iniziare ad avere quella giusta continuità che ci permetterà di risalire al più presto la classifica”.

(Il Faro on line)(foto©MixZone)