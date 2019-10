Castello di Santa Severa, proseguono le visite guidate nel weekend

Santa Marinella – “Continua anche questo fine settimana il programma di visite guidate al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, per scoprire la lunga storia millenaria del complesso monumentale attraverso una serie di speciali visite alla scoperta dell’antico borgo”, si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori.

“Attraverso un percorso guidato – proseguono – si potrà scoprire la sua attuale struttura a pianta rettangolare arricchita da torri angolari del XIV secolo, ammirare dal cortile della Rocca l’imponente Torre Saracena, antica fortificazione cilindrica, anticamente chiamata ‘La Torre del Castello’, edificata a metà del IX secolo per volere di papa Leone IV e, a seguito di continui rifacimenti, giunta a noi, nella sua struttura ultima, datata tra il XVI e il XVII secolo. Oppure scoprire che la cerchia muraria ha subito nel corso dei secoli diversi ampliamenti, testimonianza delle fasi di crescita dell’insediamento come l’ultimo anello, turrito e merlato, preceduto da un fossato, voluto nel XIV secolo. Un percorso ideale lungo 2000 anni di storia, dalle origini etrusche a oggi“.

Sabato 26 ottobre

ore 16.30: visita guidata “Il Castello baciato dal mare. Santa Severa terra d’approdo nei secoli”. Durata: 1h e 3o. Max: 30 persone.

Domenica 26 ottobre

ore 11.20: visita guidata “Il Castello delle Meraviglie. Storia di un maniero unico”. Durata: 1h e 30. Max: 30 persone;

ore 16.30: visita guidata “Il Borgo di Santa Severa: scavi, manufatti ed interventi di restauro dall’epoca etrusca ai giorni nostri”. Durata: 1h e 30. Max: 30 persone.

Attività su prenotazione consigliata T. +39.06.3996.7999

Visita guidata – € 4,00 + Ingresso al castello ridotto – € 6,00

