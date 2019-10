Fiumicino – “La notizia, in merito al progetto che vedrà parco Tommaso Forti diventare la città dei bambini, dimostra ancora una volta l’attenzione di questa amministrazione verso temi importanti come l’infanzia e l adolescenza. Un’idea nata e proposta dell’ex Garante per l’Infanzia dott. Vincenzo Taurino, indicando il parco non solo luogo come incontro di famiglie e bambini ma anche come sede naturale del Garante dell’Infanzia. Idea subito accolta dal Sindaco Montino e dalla ex maggioranza, una visione diventata realtà”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Maurizio Ferreri e Armando Fortini, del Gruppo Consiliare Democrazia Solidale Fiumicino, che proseguono: “Dopo aver chiesto ed ottenuto a Fiumicino l’Istituzione della figura del Garante dell’Infanzia, ed oggi iniziamo a vedere i risultati che questa figura ha portato, vogliamo continuare insieme a tutte le forze politiche locali a dotare il nostro comune di tutti gli strumenti necessari affinché l’attenzione sul tema infanzia e adolescenza resti alta.

Foto 2 di 2



Presso la Commissione congiunta Lavori Pubblici Politiche Giovanili e Scuola, abbiamo proposto all’Assessore Paolo Calicchio di farsi promotore presso il Sindaco e la Giunta, di organizzare il 20 novembre 2019, ricorrenza dei 30 anni della Giornata Internazionale dei Diritti all’Infanzia e Adolescenza, un ulteriore di incontro con famiglie e ragazzi presso la futura Città dei Bambini.

Un importante incontro dove attraverso la convocazione del Consiglio Comunale possiamo approvare l’istituzione anche a Fiumicino della Giornata Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza magari insieme ad idee e progetti inerenti il tema delle politiche giovanili. Chiediamo inoltre come espresso da vari membri in Commissione di invitare a questo incontro anche l’ex Garante dell’Infanzia Vincenzo Taurino e la famiglia di Tommaso Forti”.

(Il Faro online)