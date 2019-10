Fiumicino, scadono il 28 ottobre le iscrizioni a “Corto Corrente”

Fiumicino – E’ fissata per il prossimo lunedì 28 ottobre la data di scadenza per la partecipazione all’undicesima edizione del Festival del Cinema “Corto Corrente” di Fiumicino.

Registi, associazioni, artisti e produttori possono iscriversi al concorso, organizzato dall’Associazione Acis e dal Premio Città di Fiumicino Contro tutte le mafie, collegandosi al sito (clicca qui). Sono ammessi cortometraggi della durata massima di 10 minuti riguardanti una delle cinque sezioni previste dal regolamento: Legalità, Solidarietà, Mare, Città-Villaggi-Tradizioni e Comico.

La giuria di professionisti, composta da noti attori, giornalisti, autori, registi e critici cinematografici, valuterà l’opera migliore alla quale andrà un premio di € 500,00, mentre il pubblico che parteciperà alle serate di proiezione, avrà la possibilità, attraverso una scheda di valutazione, di votare il cortometraggio preferito, assegnando il Premio della Giuria Popolare. Saranno altresì decretati alcuni premi simbolici alla Migliore Sceneggiatura, Soggetto, Regia, Fotografia, Montaggio e Simpatia.

È consentita la partecipazione al concorso anche attraverso le piattaforme internazionali di cortometraggi Movibeta, Festhome, Click for Festival e Promofest.

Il Festival è stato presentato in anteprima alla Biennale d’arte cinematografica di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma in corso all’Auditorium Parco della Musica.

(Il Faro online)