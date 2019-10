Ostia, travolto un ciclista: trauma cranico e codice rosso

Ostia – E’ ricoverato in codice rosso e lotta tra la vita e la morte il ciclista investito ieri sera, venerdì 25 ottobre, in via Guido Calza. L’automobilista che l’ha investito si è fermato a soccorrerlo e il ferito, risultato un cittadino del Bangladesh, è stato trasportato in ambulanza al San Camillo.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23,00 su via Guido Calza, non distante da Tor Boacciana. Lo straniero stava percorrendo la strada in direzione di Ostia quando un’auto lo ha travolto. Le condizioni del ferito sono apparse subito estremamente gravi: seppure cosciente, il ciclista presentava un forte trauma cranico con una copiosa perdita ematica.

Il personale dell’auto medica e di un’ambulanza dell’Ares 118 gli hanno prestato le prime cure e, una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato al San Camillo dove è stato ricoverato in codice rosso e prognosi riservata. Sul posto la polizia locale ha disciplinato la circolazione.