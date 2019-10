Ardea – Anche quest’anno, venerdì 25 ottobre, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXII edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”.

Il concorso è stato realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia, le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche, in collaborazione con il M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Agli studenti dell’Istituto Comprensivo Ardea 1, Plesso Giacomo Manzù, è stato assegnato il terzo premio per le scuole primarie, con il lavoro “La notizia… sale” hanno realizzato un telegiornale su uno degli elementi della chimica di base, il cloro, studiando le sue diverse applicazioni e utilizzi sul territorio.(clicca qui)

I riconoscimenti sono andati ad altre 12 scuole del Paese, dalle provincie di Alessandria, Bari, Firenze, Lecce, Lecco, Milano, Napoli, Padova, Barletta-Andria-Trani, che si sono distinti per avere realizzato manufatti, ricerche, video e racconti su chimica di base e plastica.

Quest’anno Federchimica PlasticsEurope Italia, in partnership con il CNR – Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in ambiente marino; CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche, ha realizzato al Festival il laboratorio Viaggio nella Plastisfera – Tutto ciò che dovresti (davvero) sapere sulla plastica presso Galata Museo del Mare – Calata Ansaldo De Mari 1.

Un percorso interattivo per rispondere a molti quesiti, far conoscere, con un approccio artistico e scientifico, la plastica, il suo ciclo di vita e le sue complesse interazioni con il nostro Pianeta. (Clicca qui per vedere tutti i lavori vincitori)

Il bando della nuova edizione del concorso è disponibile sul sito www.federchimica.it (Clicca qui)

