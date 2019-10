A Monterotondo va in scena “Le Funambole, donne sospese fra la vita e l’amore”

Roma – “Le Funambole, donne sospese tra la vita e l’amore” andrà in scena al Teatro Comunale Ramarini, in via Ugo Bassi 6 a Monterotondo, il 9 e 10 novembre, rispettivamente alle ore 21.00 e alle 17.00. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Dania Appolloni, nasce da un dialogo immaginario tra una mamma e una figlia appena nata.

“La mamma Nina – spiegano gli organizzatori – sente la sua inadeguatezza al ruolo di madre, non pensa di essere preparata a crescere una bambina. Si sente sola e in difficoltà. Suo marito è troppo preso dal lavoro per condividere con lei questo momento speciale. Tuttavia Nina trova un modo per ‘improvvisare’ questo ruolo di madre, personalizzandolo con la sua esperienza di mamma non giovanissima e di donna consapevole: apre il suo grande libro delle ‘Funambole’ e comincia a parlare a sua figlia Mia, che un giorno sarà una donna, della materia che conosce meglio: le donne, soprattutto quelle che le sono rimaste nel cuore, quelle che ogni tanto vorrebbe riabbracciare. Lei le chiama Funambole, perché stanno sempre sospese tra la vita e l’amore, nella difficoltà di essere donna e nella sua estrema bellezza“.

“Inizia così un alternarsi di musica, danza e recitazione: da Cettina, donna del sud emigrata ancora più a sud, a Orsola, la donna in carriera, da Giulia, single disperata, a Sole figlia dei fiori con la famiglia allargatissima e surreale, dalla fragile Nora che ha perso il suo baricentro a Rosita che regala al suo uomo forza e dignità e così via ancora con Lella, uccisa dalla brutalità della rabbia, con Marina, che odia le suocere, fino ad arrivare a Mia, la figlia di Nina, che nel frattempo ècresciuta e che, in poche pennellate, ci racconterà come sua madre l’ha amata”.

“Lo spettacolo teatrale si estende all’arte e continua a presentarci le donne e la loro complessità anche nella meravigliosa mostra tutta al femminile dell’artista cosentina Manuela Gallo, allestita dal palcoscenico al foyer del teatro e presente il 9 e 10 novembre anche alla galleria d’arte Grafica Campioli, in via Vincenzo Bellini, 46 Monterotondo”, concludono.

