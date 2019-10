Il Borgo San Martino affronta il Casal Bernocchi con Esposito

Fiumicino – Il Borgo San Martino sfida il Casal Bernocchi, alle 11 di questa mattina ad Aranova. La gara si presenta con le solite insidie, di fronte a un avversario che scenderà in campo per fermare l’ascesa della formazione giallonera.

Rendina può contare su alcuni rientri, tra questi quello di Esposito nel reparto offensivo, che domenica scorsa ha fatto pesare la sua assenza. L’attaccante cerite è andato in rete nella prima di campionato sul terreno dell’Ostiense e su di lui c’è molta speranza che sia l’arma in più di questa formazione, allestita per la vittoria finale e partita con due vittorie e un pareggio.

La compagine del presidente Lupi dunque si proietta al match di domenica con l’obiettivo di inanellare un’altra vittoria. Domenica scorsa, infatti, ha colto un punto su un campo molto difficile, quello del Duepigreco. Ed ora sono attesi ad un match dove è vietato distrarsi.

(Il Faro on line)