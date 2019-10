Nuova caserma dei Carabinieri a Ladispoli, il Pd: “Realizzata grazie alla precedente amministrazione”

Ladispoli – “Nuova caserma dei Carabinieri a Ladispoli, una storia che viene da lontano. L’attuale Amministrazione comunale ha annunciato l’apertura del cantiere per la costruzione della Caserma dei Carabinieri: un traguardo importante reso oggi possibile grazie all’intenso impegno delle Amministrazioni precedenti che hanno affrontato il relativo iter”, si legge in una nota diffusa dal gruppo consiliare e dal circolo del Partito Democratico di Ladispoli.

“Dispiace – continuano – che di tutto questo non si faccia alcun riferimento, nemmeno un cenno, da parte di chi ha partecipato in veste istituzionale alla posa della prima pietra. Ripercorriamo le tappe. Le amministrazioni precedenti hanno: risolto i contenziosi amministrativi (ricorsi al tar che bloccavano gli appalti già indetti); acquisito il terreno dove sorgerà la struttura (terreno che era stato preso in possesso abusivamente da privati); concordato l’ubicazione con il Comando Regionale dei Carabinieri e con il Ministero della Difesa; concordato il progetto fino all’approvazione del Ministero”.

“Da quando si è insediata, la nuova Giunta ha potuto proseguire progetti avviati e finanziati dalla Giunta precedente, dalla passerella pedonale sul Sanguinara al nuovo edificio per i Vigili, dalla sede dell’Avis al mutuo disponibile, perchè già preso, per asfaltare le strade. Accade sempre così quando ad una amministrazione che è attiva ne subentra un’altra. Accade che per i primi anni si faccia quello che gli altri avevano iniziato e messo in cantiere. Il buon senso e la correttezza vorrebbero che l’eredità fosse riconosciuta. Ma con questa Giunta non è così!”, concludono.

(Il Faro online)