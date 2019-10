Dzeko-Zaniolo, e la Roma supera il Milan

Roma - Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di mister Fonseca superano per 2-1 il Milan di Pioli nella nona giornata di Serie A. La sblocca Edin Dzeko al 38' del primo tempo. Poi Pastore si divora il bis tutto solo contro Donnarumma.

Nella ripresa ancora dominio della Roma, che perde però una grande chance per Smalling di testa. Poi il pareggio rossonero di Theo Hernandez. Cinque minuti dopo Zaniolo segna la rete del 2-1. Un gol che vale la vittoria dei giallorossi. La Roma conduce in porto il successo utile per riavvicinare la zona Champions della classifica.

Così in campo

Mister Fonseca schiera i suoi con un 4-2-3-1: Pau Lopez; Spinazzola (77' Cetin) , Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (83' Santon), Pastore, Perotti (53' Antonucci); Dzeko.

Pioli replica con un 4-3-3: Donnarumma; Conti (52' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá (63' Piatek), Biglia (72' Bennacer), Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu.

Il Match

I giallorossi sbloccano il risultato al 38' con Dzeko, che insacca di testa su azione da corner sfruttando le maglie larghe della difesa rossonera.

Il Milan pareggia in avvio di ripresa con Theo Hernandez. La conclusione dell'esterno, deviata da Smalling, diventa imparabile per Pau Lopez: 1-1 al 55'.

L'equilibrio resiste circa 3 minuti, perché il Milan commette l'ennesimo errore del match e paga dazio.

Calabria perde palla nella propria trequarti con un passaggio sgangherato, Dzeko imbuca per Zaniolo che spiazza Donnarumma con un rigore in movimento: 2-1 al 58'.

Il Milan avrebbe mezz'ora abbondante per provare a raddrizzare la situazione ma la formazione di Pioli non punge.

La palla buona capita sui piedi di Chalanoglu, che all'87' spedisce sull'esterno della rete.

I capitolini salgono a 16 punti, ad una lunghezza dal quarto posto occupato dal Napoli. Il Milan, fermo a quota 10, prosegue la sua annata anonima.

TRIPLICE FISCHIO! TRE PUNTI PER NOI! 🙌 DZEKO ⚽️

ZANIOLO ⚽️ DAJE ROMA! DAJE ROMA! DAJE ROMA! 💛❤️#RomaMilan 2-1 pic.twitter.com/sdDexwSYAZ — AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2019

(Il Faro online)