Fondi, in arrivo due concerti per permettere il restauro dell’organo del Duomo di S. Pietro

Fondi – Ha bisogno di cure il grande organo di milleottocento canne del Duomo di San Pietro a Fondi. Realizzato nel 1950 dalla ditta “Fratelli Ruffatti” su commissione dell’allora parroco mons. Pietro Santantonio, l’organo è di pregiata fattura, ha un suono dolce e potente e, allo stesso tempo, rappresenta un rilevante bene culturale e storico del patrimonio dell’intera comunità cittadina.

Tutti i cittadini, gli enti, le associazioni fondane sono invitate dal parroco don Gianni Cardillo a collaborare per la raccolta fondi in vista dei due concerti che si svolgeranno per sostenere le spese dell’intervento.

Il primo appuntamento musicale, dal titolo “Nessun dorma”, – organizzato dalla parrocchia di San Pietro Apostolo, insigne e antica cattedrale, con il patrocinio di Comune di Fondi, Associazione Pro Loco, Unitre, Lions, Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi – si terrà venerdì 1 Novembre alle 19.00.

In programma musiche di Ennio Morricone, Antonio Vivaldi e Ludwig van Beethoven eseguite da Raffaele Cherubino (arrangiamenti, sax soprano, tenore e flauto); Enzo Paolo Cima (organo); Ferruccio Corsi (sax alto e flauto); Franco Santodonato (tromba e flicorno); Walter Fantozzi (trombone); Rosario Liberti (tuba); Aurora Macci (violoncello); Giorgia Ferrante Carrante (flauto); Gabriele Manzi (tromba). Presenterà la serata il giornalista e presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.

Il successivo concerto, dal titolo “Così il destino bussa alla porta”, si terrà la sera di Santo Stefano, il 26 Dicembre prossimo, sempre nel Duomo di San Pietro, con in programma la Quinta Sinfonia di Beethoven eseguita dall’Orchestra “Pathos” diretta dal Maestro Giovanni Di Ciollo.

(Il Faro on line)