Ladispoli, sottufficiale della Marina Militare si suicida in un appartamento

Ladispoli – Serata di sangue sul litorale romano quella di sabato 26 ottobre 2019, dove un maresciallo della Marina Militare si è suicidato in un appartamento nella cittadina di Ladispoli. Ancora sconosciute le cause che hanno spinto il militare a un gesto così estremo. Sul luogo gli uomini dell’Arma e il personale sanitario del 118 che, tuttavia, non hanno potuto altro che constatare il decesso del maresciallo.

(Il Faro online)