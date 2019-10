OVS assume oltre 80 diplomati e laureati

OVS, leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento mediante la creazione, realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino, ricerca oltre 80 diplomati e laureati per tutti i negozi presenti sul territorio nazionale. Le figure maggiormente ricercate riguardano soprattutto Addetti Vendita, che dovranno gestire l’operatività della propria area di vendita e garantire un alto standard di servizio ai clienti e Magazzinieri, i quali dovranno lavorare in stretta collaborazione con gli addetti alla vendita per amalgamare il flusso delle merci e le procedure interne.

Le altre figure ricercate sono: Allievi Store Manager, che dovranno gestire il team, le merci e il magazzino, l’amministrazione e la contabilità del negozio; Specialisti della Sicurezza, che dovranno proteggere i sistemi informatici, riconoscere i problemi di sicurezza aggiornando costantemente i controlli etc. OVS, nata a Padova nel 1972, opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo dove lavorano 7.000 dipendenti i quali gestiscono oltre 15 milioni di clienti … continua a leggere