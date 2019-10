Roma – Scontro tra un furgone e un bus Atac a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in via Gianna Pederzini, all’intersezione con il viadotto Saragat, quando il conducente di un Fiat Fiorino, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del furgone colpendo la parte anteriore del bus.

Sul mezzo pubblico erano presenti circa 15 persone. In seguito allo scontro sono stati trasportati all’ospedale Sant’Andrea l’autista del bus in codice giallo e quello del Fiorino in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del furgone verrà sottoposto ai test di alcol e droga.

(Il Faro online)