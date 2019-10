Virtus Ostia Parco Leonardo, prima vittoria in Serie D, Sio: “Avanti così per il campionato”

Ostia – Arriva in casa la prima vittoria in campionato per la neonata Virtus Ostia Parco Leonardo, tra le mura amiche del Centro Sportivo Sporting Fiumicino gli aranciorossi si sono presi i tre punti contro la Ludis. Tre i gol segnati agli ospiti, con due reti subite.

Alimenta entusiasmo e voglia di fare bene il risultato positivo conquistato venerdì scorso. Una rimonta importante dal 2 a 0 sotto, fino al 3 a 2 finale a favore. Una rete di Contino e doppietta siglata dal capitano Sferlazzo, di cui un gol è arrivato su punizione, a concludere la partita.

A parlare al termine della gara è Daniel Sio, mister della compagine del presidente Dell’Oste. Di seguito le sue parole, come riportato dall’Ufficio Stampa della Virtus: “Gara combattuta per demerito nostro. Se entravamo in campo con lo stesso atteggiamento del primo tempo, forse avremmo parlato di un’altra gara. Al secondo tempo siamo rientrati con l’atteggiamento giusto. Capovolgere il risultato non è mai facile. I ragazzi ce l’hanno messa tutta. Da questa vittoria devono prendere spunto per il campionato”.

(Il Faro on line)(foto@virtusostiac5)