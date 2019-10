A Latina un protocollo per regolare i rapporti tra Comune e consumatori

Latina – La Giunta comunale di Latina, nei giorni scorsi, ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa che regolerà il rapporto tra il Comune di Latina e le associazioni in difesa dei consumatori.

Il 4 luglio scorso le principali associazioni erano state convocate per la condivisione del testo del Protocollo. La delibera è stata poi oggetto di approfondimenti e lo schema approvato risponde alle disposizioni normative sul principio di sussidiarietà sancito dalla legge 244 del 2007. È intenzione dell’Ente dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 2 comma 461 della legge 244/2007 per migliorare, monitorare, verificare insieme e rendere applicabili le procedure di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici, oltre che per garantire qualità ed economicità delle prestazioni.

L’Assessore Emilio Ranieri con delega ai servizi cimiteriali sottolinea: “Con questo atto abbiamo anche messo un primo tassello alla risoluzione delle vicende legate alla gestione cimiteriale, oltre ad aver perseguito l’obiettivo di migliorare gli spazi di partecipazione dei cittadini al controllo dei servizi pubblici locali.”

(Il Faro on line)