“Abbi cura di te” a Scauri, anche Confcommercio alla passeggiata contro il tumore al seno

Minturno – “Minturno in Rosa, abbi cura di te”, si è tenuta ieri la camminata sul lungomare di Scauri per sensibilizzare alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno.

In campo sono scesi, insieme a tanta gente comune, il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora, il direttore generale Salvatore Di Cecca, il presidente Ascom Minturno-Scauri Tonino Lungo, la vice presidente di Gaeta Paola Guglietta, la vice presidente del gruppo Terziario donne di Confcommercio Lazio Sud Francesca Capolino e l’area tecnica di Confcommercio rappresentata da Antonia Cincioni e Federica Gioia. Tutti rigorosamente con la maglia rosa simbolo della giornata. L’evento è stato promosso dal Comune di Minturno, dal sindaco Gerardo Stefanelli in collaborazione con l’Associazione Susan G. Komen Italia.

“Vedere così tanta gente, tutta in rosa, partecipare alla camminata contro il tumore al seno – ha dichiarato il presidente Ascom Minturno – Scauri Tonino Lungo – è un’emozione che porterò con me per molto tempo. Sono orgoglioso del mio paese, che ha saputo rispondere nel modo migliore a un’iniziativa così importante. L’obiettivo per tutti noi è sensibilizzare le persone alla prevenzione”.

(Il Faro on line)