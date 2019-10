Agguato nella notte a Casal Bruciato, tre colpi di pistola contro un 48enne

Roma – Un vero e proprio agguato, iniziato nell’androne di un palazzo in via Diego Angeli 147, a Casal Bruciato, e finito sulla rampa delle scale. Colpito da tre proiettili un 48enne romano già noto alle forze dell’ordine, ora è in condizioni gravissime ricoverato all’ospedale Pertini di Roma.

Tre, forse 4 persone, lo raggiungono: uno spara tre volte facendo sobbalzare gli inquilini degli stabili. L’uomo non riesce a ripararsi in casa. I familiari fanno in tempo a chiamare i soccorsi mentre il commando si dilegua. Sono tuttora in corso le ricerche del commando.

(Il Faro online)