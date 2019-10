Al teatro Vascello di Roma va in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Roma – Al Teatro Vascello di Roma apre la stagione del teatro Ragazzi lo spettacolo “Alice nel Paese delle Meraviglie” per la regia di Danilo Zuliani, lo spettacolo replicherà il 1°-2 e 3 novembre alle ore 17, 00.

Dagli intramontabili romanzi di Lewis Carrol un adattamento teatrale che ne conserva il fascino dell’ambientazione sospesa nel mondo del sogno. Una commedia musicale con canzoni composte per l’occasione da Michele Piersanti, arricchita dall’uso delle maschere di cartapesta e dalla commistione di teatro d’attore e teatro di figura.

Uno spettacolo per chiunque abbia voglia di immergersi in un gioco fantastico e adatto a tutte le età, poiché il confine tra piccolo e grande non è mai stato cosi labile.

Una commedia musicale con canzoni composte per l’occasione, adatta a tutte le età in collaborazione con Nomen Omen di Danilo Zuliani con Veronica Baleani, Alessandra Cavallari, Alessandra Maccotta, Luca Laviano e Danilo Zuliani, scenografie e costumi Anthony Rosa, produzione Nomen Omen e La Fabbrica dell’Attore.

(Il Faro online)