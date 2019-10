Atletico Terme Fiuggi, vittoria di misura contro il Cattolica

Cattolica – L’Atletico Terme Fiuggi lancia la scalata. La squadra di Beppe Incocciati centra il suo secondo successo consecutivo e, dopo lo splendido 6-0 al Real Giulianova, regola anche il Cattolica con un bel 2-0.

La formazione fiuggina impiega poco ad alzare la voce tanto da riuscire a sbloccare il risultato a tempo di record. Dopo appena 180 secondi Basilico fulmina Benedettini e mette la firma sul vantaggio lampo. Il Cattolica accusa il colpo e una manciata di minuti dopo rischia il tracollo: ripartenza fulminante dell’Atletico su un calcio d’angolo in favore del Cattolica. Macrì innesca D’Andrea che cerca un diagonale troppo timido però per impensierire Benedettini. Nella ripresa i padroni di casa provano a scuotersi ma l’Atletico Terme Fiuggi mette in ghiaccio i tre punti. Quando il cronometro segna il minuto numero 15, Forgione trova l’assist vincente per Macrì che non sbaglia e insacca il 2-0.

Nel finale, dopo l’espulsione dalla panchina di Som, il Cattolica rischia di incassare addirittura il 3-0 ma Filipponi non centra il bersaglio dopo aver raccolto una palla respinta a Benedettini in uscita fuori dall’area di rigore. Finisce qui, dopo l’espulsione di Filipponi nel recupero, con l’Atletico Terme Fiuggi che si gode la vittoria ma che è già pronto a rimettersi al lavoro in vista della delicata sfida con la Recanatese seconda in classifica.

Serie D

Cattolica – Atletico Terme Fiuggi 0-2

CATTOLICA Benedettini, Croci (14’st Guglielmi), Som (23’st Gasperoni), Stallone, Maggioli, Gaiola, Bernardi (14’st Cissè), Pasquini (34’st Cannoni), Battistini (23’st Moroni), Merlonghi, Fabbri PANCHINA Aglietti, Barellini, Berra, Guarino ALLENATORE Cascione

ATLETICO TERME FIUGGI La Gorga, Tassone, Zaccone, Filipponi, Moriconi, Scalon, Papaserio (23’st Rizzitelli), Forgione (21’st Sevieri), D’Andrea (30’st Manfrellotti), Macrì (45’st Franchini), Basilico (10’st Mazzarani) PANCHINA Ludovici, Nocerino, Buongarzoni, Felea ALLENATORE Incocciati

MARCATORI Basilico 3’pt, Macrì 15’st

ARBITRO Leotta di Acireale

ASSISTENTI Longobardi di Castellammare di Stabia e Savino di Napoli

NOTE Espulsi Som 39’st (C) dalla panchina, Filipponi 49’st (ATF) Ammoniti Fabbri, Cannoni, Filipponi

(Il Faro on line)